POL-PDTR: Unfallzeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Dienstag, den 21.11.2023, ereignete sich auf dem Parkplatz in der Richtstraße (Fleischerei Herres) am Vormittag zwischen 07:50 - 10:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten (weißer Seat Leon) stand in einer dortigen Parklücke. Der flüchtige Fahrzeugführer parkte vermutlich von der links danebenliegenden Parklücke aus/ein und touchierte hierbei den PKW der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise werden von der Polizeiinspektion in Schweich unter der Tel. 06502-91570 oder per Mail an pischweich.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

