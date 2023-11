POL-PDTR: Verkehrsunfall B51 bei Ayl - Zeugen gesucht

Schweich (ots) - Am Dienstag, den 21.11.2023, ereignete sich auf dem Parkplatz in der Richtstraße (Fleischerei Herres) am Vormittag zwischen 07:50 - 10:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten (weißer Seat Leon) stand in einer dortigen Parklücke. Der flüchtige Fahrzeugführer parkte vermutlich von der links danebenliegenden Parklücke aus/ein und touchierte hierbei den PKW der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer ...

mehr