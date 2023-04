POL-LWL: Auffahrunfall zwischen zwei Kleintransportern führt zur Sperrung auf der BAB 24

Zülow (ots) - Bei einem Brand eines Bienenschuppens in Zülow bei Stralendorf ist am Dienstagnachmittag ein Bienenvolk verendet. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16.00 Uhr auf einer ca. 30 Meter von der Straße entfernten Wiese an der Wodenhofer Straße. Der Holzschuppen, in dem sowohl mehrere Raummeter Holz, als auch Ackergeräte wie Pflug und Grubber lagerten, brannte vollständig nieder. ...

mehr