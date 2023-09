Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Traktorgespann mit Güllefass verunfallt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - Ca. 10.000l Gülle laufen aus (Lichtbild im Vorgang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Offenwarden. Am gestrigen Donnerstag (14.09.2023) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Offenwarden. Ein 16-jähriger Jugendlicher verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Traktorgespann mit Güllefass. Dass Fass kippte hierbei nach rechts auf die Seite und richtete große Schäden auf einem Privatgrundstück an. Ebenfalls liefen ca. 10.000l Gülle aus dem Fass aus und ergossen sich auf das Grundstück. Es entstanden Sachschäden von geschätzten 50.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

