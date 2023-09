POL-CUX: Diebstahlsversuch von Starkstromkabeln an einer Windkraftanlage in Holßel - Zwei Tatverdächtige auf der Flucht gestellt.

Cuxhaven (ots) - Geestland/Sievern. Am Dienstagnachmittag (12.09.2023) kam es zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in zwei Einfamilienhäuser in der Straße Tajenfeld in Sievern. In einem Fall drangen die bislang unbekannten Täter hierbei über die Terrassentür ein. Beim zweiten Einfamilienhaus wurden Sie beim Einbruchsversuch möglicherweise durch eine Zeugin gestört und ...

