Hünxe (ots) - Unbekannte haben Uhren aus einem Einfamilienhaus am Hunsdorfer Weg gestohlen. Um in das Haus zu kommen, schlugen die Täter am Donnerstagnachmittag die Scheibe der Terrassentür ein. Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 ...

