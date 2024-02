LPI-NDH: E-Bike und Anhänger gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstagmorgen beabsichtigte ein 27-Jähriger In der Leineaue Joggen zu gehen. Im Bereich des Vitalbades schloss der sportbegeisterte Mann sein rotes Gravelbike an einem Verkehrsschild an, um es gegen einen möglichen Diebstahl zu schützen. Als er von der Laufrunde zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht. Das geländegängige Rennrad des Herstellers Nukeproof, im Wert von mehreren ...

mehr