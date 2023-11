Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 57-Jähriger nach Übergriff auf dem Luisenplatz gestorben

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Der 57 Jahre alte Mann, der am frühen Mittwochmorgen (15.11.) am Luisenplatz schwer verletzt wurde, ist am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben.

Medienauskünfte in dieser Sache behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5650781

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell