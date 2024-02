Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Gravelbike gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagmorgen beabsichtigte ein 27-Jähriger In der Leineaue Joggen zu gehen. Im Bereich des Vitalbades schloss der sportbegeisterte Mann sein rotes Gravelbike an einem Verkehrsschild an, um es gegen einen möglichen Diebstahl zu schützen. Als er von der Laufrunde zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht. Das geländegängige Rennrad des Herstellers Nukeproof, im Wert von mehreren tausend Euro, wurde durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Geschädigte verständigte die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld, welche eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufnahmen.

Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03606 / 6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0039370

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell