PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Bad Schwalbach (ots)

1. Großkontrolle der Autobahnpolizei,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Dienstag, 30.04.2024, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie) Am Dienstag hat die Autobahnpolizei auf der A 3 rund um Niedernhausen kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet. Die Beamten hatten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollstellen auf den Parkplätzen Theißtal in beiden Richtungen aufgebaut. Hauptaugenmerk legten die Polizisten dabei auf die Einhaltung der Lkw-Überholverbote. Hintergrund ist hier unter anderem die Problematik in den Rettungsgassen nach Unfällen in der letzten Zeit, da viele Lkw auch dort verbotswidrig auf der zweiten oder gar dritten Spur standen und so ein Vorankommen der Rettungskräfte teils unmöglich machten. In den fünf Stunden Kontrollzeit wurden 77 Verstöße gegen das Überholverbot beobachtet und zur Anzeige gebracht. Betroffene Lkw und Sattelzüge wurden auf die Parkplätze gelotst und kontrolliert. Bei zwei Lkw musste die Weiterfahrt untersagt werden, da Bremsen und Reifen nicht mehr verkehrssicher waren. Zivile Streifenwagen dokumentierten zusätzlich noch diverse andere Verstöße, die auch von Pkw-Fahrern begangen wurden. Sieben davon waren so gravierend, dass es zu Fahrverboten kommen wird.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell