Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Eiserfelder Arztpraxis - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Unbekannte Täter sind im Verlaufe des letzten Wochenendes in einer Arztpraxis an der Eiserfelder Straße in der Nähe des dortigen IHW-Parks eingebrochen.

Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Hausflur ein. Von dort gelangten sie ebenfalls unter Gewaltanwendung in die Praxisräumlichkeiten. Hier durchsuchten sie offenbar alle Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand verließen sie anschließend die Praxis über ein Fenster an der Gebäuderückseite. Zur etwaigen Beute liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend (23. März) und Montagmorgen. Gegen 05:40 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft den Einbruch. Da die Täter das Objekt auf einem anderen Weg verließen, als sie hereingekommen waren und zudem potenzielle Tatbeute nicht mitgenommen wurde, liegt der Verdacht nahe, dass die Täter gestört wurden und dann das Weite suchten.

Die Siegener Kriminalpolizei (KK 5) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell