Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Autofahrt endet in der JVA + Betäubungsmittel im Rucksack

Dillenburg (ots)

Ehringshausen-Katzenfurt: Autofahrt endet in der JVA

So hatte sich ein 27-Jähriger das Ende seiner Spritztour am Montagabend (04.09.2023) vermutlich nicht ausgemalt. Bereits in Ehringshausen war den Ordnungshütern der getunte BMW mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Zwischen Ehringshausen und Katzenfurt bog der silberne 3-er in Richtung der Tank- und Rastanlage Katzenfurt von der B 277 ab. In der dortigen Zufahrt hielten die Beamten das Auto gegen 21:55 Uhr an. Am Steuer saß ein 27-jähriger Ehringshäuser. Den Polizisten ergaben sich Hinweis auf Drogenkonsum bei dem Mann. Ein Drogenvortest wies den Konsum von Amphetamin nach. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es folgte eine Anzeige aufgrund der Drogenfahrt. Die an dem BMW angebrachten Kurzzeitkennzeichen waren bereits seit Juli 2023 nicht mehr gültig. Somit war er ohne Zulassung und ohne die nötige Pflichtversicherung unterwegs. Die Beamten demontierten die Kennzeichen und stellten sie sicher. Folge: eine Anzeige wegen eines Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Am Auto selbst wurden mehrere Mängel festgestellt, so dass die Betriebserlaubnis erloschen war, was eine dritte Anzeige zur Folge hatte. Bei der Überprüfung des 27-Jährigen stellten die Ermittler zudem fest, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann bestanden. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er derzeit einsitzt.

Wetzlar- Betäubungsmittel im Rucksack

Zu einem gestürzten Radfahrer wurden Wetzlarer Polizisten in der vergangenen Nacht (07.09.2023), gerufen. Der 43-Jährige hatte seinen Abend offenbar mit reichlich Alkohol ein einer Lokalität verbracht. Im Anschluss setzte er sich auf sein Mountainbike und machte sich auf den Weg. In der Güllstraße stürzte er, die Polizei wurde auf den Plan gerufen. Der Biker pustete rund 1,5 Promille. In seinem mitgeführten Rucksack kamen derweil knapp 43 Gramm Marihuana zum Vorschein. Weiterhin führte der Mann rund 350 Euro mit sich, die offenbar aus Drogengeschäften stammen. Die Ermittler stellten das Marihuana sicher. Der Wetzlarer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine Blutentnahme und eine ambulante Behandlung folgten. Auf den 43-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt und des Verdachts des Drogenhandels zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell