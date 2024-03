POL-SI: 10-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt- Verursacherin flüchtet - #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am frühen Sonntagabend (24.03.2024) kam es in Freudenberg zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 18-Jähriger war mit seinem Audi auf der Asdorfer Straße in Richtung Niederfischbach unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild. Anschließend prallte er gegen eine Backsteinmauer. Der ...

