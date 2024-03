POL-SI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Hilchenbach (ots) - Am Sonntagmorgen (24.03.2024) kam es in Hilchenbach-Lützel zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben verletzten Personen. Eine 35-jährige Autofahrerin war mit ihrer Mercedes V-Klasse auf der Kronprinzenstraße in Richtung Lützel unterwegs. Sie verlor auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der ...

mehr