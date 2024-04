LPI-G: Jugendliche sorgen für Polizeieinsatz

Altenburg (ots) - Altenburg: Eine Tankstelle in der Münsaer Straße in Altenburg erkor sich gestern (29.04.2024) ein 41-jähriger Mann aus, um dort gleich mehrfach straffällig zu werden. Zur Mittagszeit (11:40 Uhr) betrat er erstmals die Tankstelle und entnahm sich gleich drei Flaschen Weißwein. Ohne diese zu bezahlen verließ er das Geschäft. Trotz Fahndung der Polizei konnte er nicht gestellt werden. Am Abend, kurz nach 21:00 Uhr suchte er erneut die Tankstelle auf - ...

