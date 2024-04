LPI-G: Mehrere Tausend Liter Diesel gestohlen

Gera (ots) - Pörsdorf: Feuerwehr und Polizei rückten gestern Mittag (29.04.2024), gegen 12:20 Uhr in die Rüdersdorfer Straße, zum Gelände einer Agrargenossenschaft aus. Dort geriet bei Schweißarbeiten eine landwirtschaftliche Maschine (Förderband) in Brand. Zum Glück gelang es der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Brand nahm die Polizei auf. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

