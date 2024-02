Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Bereits im Zeitraum von Donnerstag (25. Januar 2024), 17:00 Uhr und Freitag (26. Januar 2024), 09:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "An der Bleiche" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein blauer Ford Fiesta, eines 33-jährigen Halters aus Geldern, am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmender die Straße aus Fahrtrichtung Birkenallee in Fahrtrichtung Harttor befuhr und dabei den abstellten blauen Ford Fiesta beschädigte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell