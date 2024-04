LPI-G: Sachbeschädigung an Kirchenmauer

Gera (ots) - Gera. Bogenschützenausrüstung, ein Kinderfahrradhelm sowie ein Rennrad samt Schloss befindet sich nun in Besitz eines unbekannten Täters. Dieser brach im Zeitraum vom 28.04.2024 18:00 Uhr bis zum 29.04.2024 09:45 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Hußstraße in Gera ein und entwendete aus einem dortigen Kellerabteil die Beute. Es entstand Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruch unter der Bezugsnummer 0110141/2024. ...

