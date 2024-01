POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Alkoholisiert Spiegel an Pkw abgefahren: Führerschein sichergestellt

Friolzheim (ots) - Zwei Räuber in die Flucht geschlagen hat am Donnerstagabend in Friolzheim offenbar der Mitarbeiter eines Getränkemarkts. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatten die beiden Unbekannten gegen 18:30 Uhr das Gelände des Getränkemarktes in der Feldstraße betreten, wobei einer von ihnen ein Messer in der Hand hielt. Noch bevor sie in den ...

mehr