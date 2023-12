Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mitarbeiter der Müllabfuhr von Müllfahrzeug eingeklemmt

Pforzheim (ots)

Am Freitagmorgen ist es in der Höhenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Nach ersten Informationen wollte ein Müllfahrzeug nach links in die Höhenstraße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 31-jährige Mitarbeiter der Müllabfuhr auf einem Tritt an der hinteren rechten Ecke des Fahrzeugs. Während des Abbiegevorgangs, scherte das Fahrzeug hinten nach rechts so weit aus, dass der Mitarbeiter zwischen der Mauer eines dortigen Grundstücks und dem Fahrzeug zunächst eingeklemmt wurde und in Folge zu Boden stürzte. Der Mitarbeiter wurde schwer verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell