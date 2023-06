LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - Heute Morgen führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Großbreitenbacher Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 35-jährigen Fahrer eines Subaru. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihm droht ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr