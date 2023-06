LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlung

Gotha (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich in ein Einfamilienhaus in der Krusewitzstraße. Anschließend durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0165453/2023) entgegen. (jd) Rückfragen ...

