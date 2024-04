Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Praxis

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 26.04.2024 bis zum 29.04.2024 drangen unbekannte Täter in eine Fußpflegepraxis in der Berliner Straße ein. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafften und dadurch Sachschaden hinterließen, durchwühlten diese sämtliche Räume. Inwiefern die Täter in Besitz von Beute gelangt sind, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlung. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0109668/2024 entgegen. (PZ)

