LPI-G: Wahlplakate zerstört

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 28.04.2024 gegen 23:15 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es zu einem Brand auf dem Sportplatz in Läwitz gekommen ist. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehrkräfte wurde schnell klar, dass es sich um das aufgeschichtete Maifeuer handelte, was unbekannte Täter vorzeitig angezündet hatten. Noch während des Einsatzes wurde ein weiteres Feuer in Kleinwolschendorf gemeldet. Auch hier handelte es sich um das bereits ...

mehr