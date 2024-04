Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Maifeuer entzündet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 28.04.2024 gegen 23:15 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es zu einem Brand auf dem Sportplatz in Läwitz gekommen ist. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehrkräfte wurde schnell klar, dass es sich um das aufgeschichtete Maifeuer handelte, was unbekannte Täter vorzeitig angezündet hatten. Noch während des Einsatzes wurde ein weiteres Feuer in Kleinwolschendorf gemeldet. Auch hier handelte es sich um das bereits aufgeschichtete Maifeuer. Kurz nach Mitternacht (29.04.2024), gegen 00:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte nach Mehla aus, da auch dort das Maifeuer vorzeitig entzündet wurde.

Alle diese Taten werden nicht als Brauchtum oder als Kavaliersdelikte betrachtet, sondern stellen vielmehr eine Straftat dar. Die Polizei leitete in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell