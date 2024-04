Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Greiz. Am 28.04.2024 gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Reichenbacher Straße / Brauereistraße ein Unfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Der 39-jährige PKW Fahrer missachtete dabei die vorfahrtsberechtigte 16-jährige Kradfahrerin, so dass es zur Kollision kam und diese sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Zum Unfallgeschehen ermittelt die Greizer Polizei. <BF>

