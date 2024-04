Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Großer Kirchstraße

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte stellten Samstagnacht (27.04.2024), kurz nach 01:00 Uhr einen verletzten 27-Jährigen (syrisch) fest, welcher sich vor einer Lokalität in der großen Kirchstraße befand. Es stellte sich heraus, dass er mit zwei weiteren Männern (20, 44 /lybisch, marokkanisch) in Streit geriet. In der Folge wurde er sowie dessen 23-jährige Begleiterin (deutsch) vor der Lokalität von den beiden Kontrahenten körperlich angegriffen und verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde ein Rettungswagen angefordert. Gegen die beiden Angreifer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI zu wenden (Bezugsnummer 0108050/2024). (RK)

