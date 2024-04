Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeugkisten gestohlen - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in einen Baucontainer, welcher im Bereich einer Baustelle Am Steingarten stand, meldete am Freitag (26.04.2024) ein Verantwortlicher der Polizei. Demnach brachen Unbekannte im Zeitraum vom Donnerstag (25.04.2024) zu Freitag (26.04.2024) den Baucontainer gewaltsam auf und stahlen daraus insgesamt zehn, mit Werkzeugen gefüllte, Werkzeugkisten. Unerkannt gelang den Täter schließlich die Flucht. Die Kripo ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0107303/2024). In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen - oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465, bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (KR)

