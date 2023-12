Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Hausmeisterbüro

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 12.12.2023 bis 13.12.2023 in das Hausmeisterbüro in der Albert-Schweizer-Schule ein. Aus dem Büro wurden ein Laubbläser und ein Kaffeevollautomat gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

