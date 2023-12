POL-PPRP: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein bislang Unbekannter versuchte am Donnerstag (21.12.2023), gegen 12.13 Uhr, in ein Wohnhaus Am Schloßkanal einzubrechen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Tat und sprach den Einbrecher an. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute. Der Einbrecher war zwischen 40 und 50 Jahre alt, trug einen Bart und hatte eine Halbglatze. Er war mit einer Camouflage-Hose, roten Turnschuhen und einer ...

