POL-CLP: Weitere Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es gegen 10.45 Uhr auf der Kreisstraße K273 (Auf den Dünen) zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die K273 aus Rüschendorf kommend in Fahrtrichtung Osterfeine. Ausgangs einer dortigen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Sprinter kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Kollision wurde der Fahrer im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Borringhausen und Damme geborgen werden. Diese waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

