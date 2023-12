Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Bäckerei In der Zeit von Sonntag, 10. Dezember 2023, 12.30 Uhr, bis Montag, 11. Dezember 2023, 05.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum einer Bäckerei in Vechta, Große Straße. Hier entwendeten sie einen Wandtresor sowie zwei Geldkassetten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) ...

mehr