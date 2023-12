Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Erfolgsmeldung der Polizei Vechta: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach zahlreichen Einbrüchen und Einschleichdiebstählen

Landkreis Vechta/ Stuhr - Gestern, am 12. Dezember 2023, ist es der Polizei Vechta gelungen, zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 31 Jahren, wohnhaft in Bremen, festzunehmen, die im Verdacht stehen gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen als Bande an einer Serie von Einbrüchen und Einschleichdiebstählen beteiligt gewesen zu sein.

Die Festnahmen sind das Ergebnis intensiver und umfangreicher Ermittlungsarbeit. Die Männer sollen seit Mitte August mindestens 13 Taten begangen haben. Die Tatorte lagen dabei im Norden von Niedersachsen, u.a. in Vechta und Lohne.

Gestern waren die beiden Männer gerade im Begriff, Diebesgut in einem Goldankauf in Bremen versetzen zu wollen, als die Polizeibeamten dies verhinderten und beide Tatverdächtigen gegen 17.00 Uhr vorläufig festnahmen.

Das Diebesgut, das die Männer hier verkaufen wollten, stammte aus einem Einbruch vom selben Tag im Bereich Stuhr. Auch Durchsuchungsbeschlüsse, welche zuvor von der Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragt und durch ein Gericht erlassen wurden, wurden noch am selben Tag umgesetzt. Dabei fanden die Ermittler in den Objekten weitere Beweismittel - so unter anderem mögliches Diebesgut (Schmuck). Dieses wurde beschlagnahmt und muss noch zugeordnet werden. Die Festgenommenen wurden heute einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell