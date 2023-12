Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Zwischen Mittwoch, 29. November 2023, und Samstag, 09. Dezember 2023, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Feldstraße ein zugestelltes Paket mit Inhalt sowie Weihnachtsdekoration einer 28-jährigen Dinklagerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, wurde um 01.15 Uhr in der Von-Galen-Straße ein 40-jähriger PKW aus Dinklage einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er händigte den Beamten in diesem Zusammenhang einen Führerschein aus, bei dem es sich um eine Totalfälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt, dem 40-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW in mehreren Fällen

Zwischen Dienstag, 11. November 2023 und Dienstag, 12.12.2023 wurden in der Lindenstraße durch bislang unbekannte Täter mehrere PKWs einer Gebäudereinigungsfirma beschädigt.

In der Zeit zwischen Freitag, 08. Dezember 2023, 22.00 Uhr, und Samstag, 09. Dezember 2023, 06.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines schwarzen MERCEDES C250 eines 28-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Firma in der Brandstraße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Lohne unter Tel.. (04442) 808460 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 08. Dezember 2023, 15.00 Uhr, und Montag, 11. Dezember 2023, 07.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter auf einem Betriebsgelände an der Industriestraße einen dort befindlichen Mähroboter in einen Teich geworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 4.000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Holdorf die Straße Im kleinen Esch mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, sollte gegen 23.30 Uhr in der Buchholzstraße ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser fuhr daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten davon. In Höhe der Kreuzung zur Oldenburger Straße konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Hinter dem Lenkrad saß ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Vechta, der sich seinen Angaben zufolge den Autoschlüssel seiner Eltern heimlich genommen hatte, nachdem diese ins Bett gegangen waren. Er war mit dem Auto unterwegs, um sich etwas zu Essen zu kaufen. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Er wurde an seine Eltern übergeben. Gegen den Vater des 15-Jährigen, welcher Halter des PKW ist, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, wurde um 23.10 Uhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer mit Wohnsitz im Ausland in der Mühlenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Seine Atemalkoholkonzentration lag bei 1,03 Promille. Dem 26-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, sollte um 09.40 Uhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek auf der Lohner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser missachtete zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt in Richtung Mühlenstraße fort. Dort konnte er auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gestoppt werden. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Visbeker unter Drogeneinfluss stand. Da er einen freiwilligen Drogenschnelltest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, kam es um 07.50 Uhr auf der Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne befuhr die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Brinkstraße. Beim Abbiegen in die Bleichstraße übersah sie eine ihr auf dem Fahrradweg entgegenkommenden 22-jährige Radfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Die 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2000 Euro.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 12.40 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Damme mit einem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Hunteburger Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Gartenstraße mit einem grauen AUDI (A6- oder A7-Limousine) mit Vechtaer Kennzeichen) und hielt an der Kreuzung zur Hunteburger Straße zunächst an. Anschließend fuhr er jedoch unvermittelt wieder an, so dass der vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Angaben seiner Personalien. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 11. Dezember 2023, zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr, wurde in Vechta, Große Straße, ein grauer Nissan Qashqai eines 54-jährigen Mannes aus Lohne, der auf einem dortigen Parkstreifen abgestellt war, an der vorderen rechten Frontschürze beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell