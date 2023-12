POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - 1.Nachtragsmeldung

Edenkoben (ots) - Heute (Donnerstag, 21.12.2023) wurde der Polizei gegen 9:30 Uhr gemeldet, dass ein 12-jähriger Schüler gegen 7:30 Uhr am Bahnhof in der Staatsstraße an der dortigen Bushaltestelle von einem Mann angesprochen und an der Schulter berührt worden sei. Anschließend wäre der Mann mit einem in unmittelbarer Nähe geparkten dunklen PKW (Marke Opel) weggefahren. Der Unbekannte war zwischen 45 und 50 Jahre ...

mehr