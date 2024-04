Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Volltrunken im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 28.04.2024 gegen 20:00 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 55-jährigen PKW Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Quingenberg. Bei der Kontrolle nahm der kontrollierende Beamte starken Alkoholgeruch wahr, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,54 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nunmehr ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell