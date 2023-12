POL-SN: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung zu Vermisstenfall in Schwerin

Schwerin (ots) - Am gestrigen Morgen kam es im Schweriner Berufsverkehr zu vier Verkehrsunfällen, die teilweise auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen waren: Gegen 6.00 Uhr geriet zunächst eine 57-jährige Schwerinerin mit ihrem Wagen auf der Umgehungsstraße in Höhe Neumühle von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Die Frau klagte in der weiteren Folge über Schmerzen; eine ...

mehr