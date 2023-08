BPOLI-WEIL: Körperverletzungsdelikt in Regionalbahn bei Riegel-Malterdingen

Weil am Rhein (ots) - Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Der Gesuchte war in Deutschland verurteilt worden und setzte sich in die Schweiz ab. Jetzt verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe. Der 43-jährige deutsche Staatsangehörige wurde bereits 2017 wegen Urkundenfälschung und Betrugs zu einer ...

mehr