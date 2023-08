Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verurteilt und untergetaucht - Schweiz überstellt Straftäter

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Der Gesuchte war in Deutschland verurteilt worden und setzte sich in die Schweiz ab. Jetzt verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe.

Der 43-jährige deutsche Staatsangehörige wurde bereits 2017 wegen Urkundenfälschung und Betrugs zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Anstatt die Haft anzutreten, verließ er Deutschland und ließ sich in der Schweiz nieder. Seitdem suchten die Justizbehörden mit Haftbefehl nach ihm, seit dem vergangenen Jahr auch mit Europäischem Haftbefehl. In der Schweiz konnte der Gesuchte kürzlich festgenommen werden. Am Dienstagnachmittag, den 29. August 2023 erfolgte die Überstellung des Mannes am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den 43-Jährigen fest und lieferte ihn zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

