Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim klärt Tankbetrug-Serie auf

Goslar (ots)

Langelsheim - Im Bereich Langelsheim kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Tankbetrügereien und Diebstählen. Tatverdächtig waren zwei Männer mit einem grünen VW-Golf, die ihr Fahrzeug jeweils betankten, ohne anschließend das fällige Entgelt dafür zu entrichten. Trotz vorhandener Videoaufzeichnung war es den Tatverdächtigen zunächst stets gelungen, unerkannt zu entkommen.

Intensive Ermittlungsarbeit der Polizei Langelsheim führte nun zur Feststellung der zwei Tatverdächtigen im Alter von 37 und 38 Jahren, denen im Landkreis Goslar mindestens acht Taten nachgewiesen werden konnten. Weiterhin wurde ermittelt, dass beide Personen nicht nur hier, sondern auch in angrenzenden Landkreisen und anderen Bundesländern in gleicher Weise tätig geworden sind.

Am Freitagabend kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei den Pkw und nahm beide Personen vorläufig fest. Sie wurden am Sonnabend dem Haftrichter am Amtsgericht Seesen vorgeführt. Der 37jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde in Untersuchungshaft genommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der 38jährige Tatverdächtige konnte einen festen Wohnsitz nachweisen und wurde aus der Haft entlassen. Beide Personen werden sich nun bald vor einem Gericht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell