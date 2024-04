Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 06.04.2025 - 07.04.2024; Stand 14:15 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsdelikte

Am Abend des 06.04.2024, gegen 19:25 Uhr, wird im Stadtgebiet von Bad Harzburg ein 35jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Auf Verlangen kann keine Fahrerlaubnis vorgelegt werden, entsprechende Ermittlungen ergeben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergeben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung, woraufhin eine entsprechende Blutprobe entnommen worden ist. Weitere Ermittlungsverfahren sind gegen den Fahrzeugführer eingeleitet worden.

Weiterhin wird am selbigen Abend, gegen 20:25 Uhr, im Bereich der Bahnhofstraße, ein 19jähriger PKW Führer erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrollmaßnahme wird festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichenschilder nicht zu dem Fahrzeug passen und aus einer vergangenen Diebstahlstat stammen. Ebenso ergeben sich auch bei diesem Fahrzeugführer Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung, welche sich über einen positiv verlaufenden Urintest auf THC und Amphetamine bestätigen. Auch gegen diesen Beschuldigten sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Eine Blutentnahme ist auch hier erfolgt.

Gegen 02:14 Uhr wird abermals ein 59jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Bad Harzburg unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,77 Promille. Im vorliegenden Fall ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden.

Unfallflucht

Am 06.04.2024, zwischen 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr kommt es im Bereich der Kurhausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt in diesem Zusammenhang einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW der Marke BMW und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, welche Angaben zur geschilderten Angelegenheit machen können, oder gar Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

i.A. Kollenrott, POK

