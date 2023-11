Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Werkstatt - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Max-von-Laue-Weg

29.11.2023, 01.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Werkstatt im Max-von-Laue-Weg in Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde ein und erbeuteten Bargeld.

Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter am Mittwoch gegen 01.50 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu der Werkstatt. Dort entwendeten sie ein Behältnis, in dem sich Trinkgeld befand. Die Täter konnten in unbekannte Richtung entkommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell