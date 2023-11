Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Polizeibeamte versuchten Beute zu machen - Angerufene durchschauen die List

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 28.11.2023, 13.00 Uhr - 21.30 Uhr

Abermals haben falsche Polizeibeamte ihr Unwesen getrieben. Am Dienstag gingen zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr zahlreiche Anrufe bei Wolfsburger Bürgern ein. Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus.

Sie erklärten, dass angeblich Diebesbanden festgenommen wurden, bei denen eine Liste aufgefunden wurde, auf der der Name der/des Angerufenen stünde.

In der Folge versuchten sie den Angerufenen nach Wertgegenständen auszufragen.

Die Angerufenen erkannten die List, beendeten das Telefonat und alarmierten die Polizei.

Thomas Figge, Sprecher der Polizei Wolfsburg lobt das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger: "Die Angerufenen haben sich goldrichtig verhalten! Sie haben die Zügel des Handelns in der Hand behalten, sich nicht ausfragen lassen und das Telefonat beendet!"

Die Polizei hinterfragt nicht am Telefon Bürger nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen aus. Ferner verlangen die Ordnungshüter niemals, Geld, Schmuck etc. in Taschen oder sonstigen Behältnissen vor die Haustür zu stellen.

"Lassen sie sich nicht täuschen und sein sie immer misstrauisch! Beenden sie sofort das Telefonat und rufen sie die Polizei, auch über Notruf an."

