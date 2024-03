POL-PDMY: Richtigstellung der Pressemeldung vom 18.03.2024, 10:20 Uhr - "Turbulentes Fußballspiel der TUS Mayen gegen Anadolu Koblenz"

Mendig, Bahnstraße (ots) - Am 16.03.2024, kam es in der Zeit von 18:35 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens der Hausnummer 40. Dort wurde ein weißer, parkender Pkw, Audi A6, der am rechten Fahrbahnrand stand, durch ein verbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR, zu kümmern. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen ...

mehr