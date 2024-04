Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 04.04.2024 - 06.04.2024, Stand;13:00 Uhr

Goslar (ots)

Diebstahl aus PKW

Am 04.04.2024, zwischen 15:50 Uhr und 16:50 Uhr, kommt es auf dem Wanderparkplatz am Taternbruch zu einem Diebstahl aus Kraftfahrzeug. In der Abwesenheit der 63jährigen Harz-Touristin wird die Seitenscheibe ihres PKW, Marke VW Transporter, vermutl. durch Herunterziehen geöffnet und nachfolgend die Beifahrertür entriegelt. Aus dem Inneren wird ein Stoffbeutel mit diversen Wertgegenständen und persönlichen Dokumenten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 04.04.2024 zum 05.04.2024, zwischen 20:30 Uhr bis 07:00 Uhr, kommt es in der Glückauf-Straße 4, dortiges Autohaus, in 38690 Goslar/ Vienenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Konkret beschädigt der bislang unbekannte Fahrzeugführer ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden an dem Fabrikat Seat beläuft sich auf schätzungsweise 700 Euro.

Zeugen, welche Angaben zu den vorgenannten Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Am 06.04.2024, gegen 12:22 Uhr, wird ein 42jähriger Fahrzeugführer aus Bad Harzburg mit ihrem PKW Mercedes Benz durch eine Streife der Polizei im Bereich der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrollmaßnahme konnte Alkohol in der Atemluft des Betroffenen wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,58 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin erwartet ihn im Regelfall ein 1. monatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

i.A. Kollenrott, POK

