POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.04.2024

Erfolgreicher Schockanruf- Hinweis der Polizei erreicht Seniorin nicht rechtzeitig

Goslar. Am Donnerstagmittag gingen bei der Polizei Goslar vermehrt Hinweise bezüglich diverser Formen von Schockanrufen im entsprechenden Zuständigkeitsbereich ein. Ein umgehend geschalteter Warnhinweis in den sozialen Medien erreichte eine ältere Dame leider nicht. Der Frau wurde am Telefon durch einen vermeintlichen Polizisten vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution zur Freilassung nach einer Festnahme bei einer Gerichtskasse hinterlegt werden müsse.

Im Bereich des Goslarer Bahnhofes kam es schließlich gegen 16.00 Uhr zur Übergabe von Wertgegenständen an eine bislang unbekannte Frau. Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben: 160 cm groß, 25-32 Jahre alt, blonde Haare zum Pferdeschwanz gebunden, Brillenträgerin mit dunklem Rand, bekleidet mit schwarzer Hose und hellbeiger, längerer "Teddyjacke". Hinweise auf genutzte Fahrzeuge oder weitere Personen haben sich bislang nicht ergeben.

Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Übergabe, sich unter 05321-339-0 zu melden.

In zwei weiteren Fällen wurden die Gespräche beendet und es kam zu keinem Schadenseintritt.

Ergänzend ergehen folgende Hinweise zum Umgang mit Phänomenen wie dem "Enkeltrick": -Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

-Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Suchen sie eine Polizeidienststelle auf.

-Legen Sie einfach auf! Beenden Sie aktiv das Gespräch!

-Die Polizei ruft niemals mit der Rufnummer 110 oder einer Vorwahl und 110 an!

-Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

-Informieren Sie Angehörige, die nicht über entsprechende Zugänge zu Informationen aus den sozialen Medien verfügen

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. Am Donnerstag, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines Pkw Ford ein, der in Oker an einem Parkplatz der B498 geparkt war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Langelsheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, ein 22-jähriger Mann aus Langelsheim mit seinem Mofa in der "Lange Straße" kontrolliert. Hier ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln/Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Goslar. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Goslar am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, fest, dass ein 32-jähriger Goslarer im Bereich der Baßgeige unter dem Einfluss von Kokain und THC seinen Pkw führte. Zudem war der Pkw nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

