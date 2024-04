Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.04.2024

Goslar (ots)

Ladendiebstahl

Goslar. Am Mittwoch, um 17.50 Uhr, betritt ein bislang unbekannter Beschuldigter eine Parfümerie in der Fischemäkerstraße. Hier entwendet er mehrere Kosmetikartikel, wird jedoch von einer Zeugin beim Diebstahl entdeckt und flüchtet unerkannt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, dunkle Haarfarbe mit Drei-Tage-Bart, dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze, Jeanshose und weiße Sportsneaker mit dunklen Streifen. Zudem trug der Mann einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Wer Hinweise zur Identität des Täters geben kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter 05321-339-0 melden.

Betrugsversuch mit Gewinnversprechen

Goslar. Am Mittwochmittag erhielt eine 75-jährige Goslarerin einen Anruf mit einem vorgetäuschten Gewinnversprechen. Ein unbekannter Täter erklärte der Frau am Telefon, dass sie Anspruch auf den Erhalt eines Pkw oder 69.000 Euro in bar habe. Zunächst müsse jedoch eine Summe von 800 Euro an Notarkosten entrichtet werden, die man an ihrer Anschrift habe abholen wollen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch, leistete keine Zahlung, legte auf und informierte die Polizei.

Beleidigung und Bedrohung beim Gassigang Goslar. Am frühen Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, kam es im Bereich des Kahnteiches zu einer Bedrohung mit Beleidigung. Ein 34-jähriger Goslarer war mit seinem Hund unterwegs, als er einen bislang unbekannten Mann ansprach, dessen dunkler Labrador-Mischling nicht angeleint war. Hier kam es zwischen beiden Männern zu einem Streitgespräch, bei dem der Goslarer mit Worten beleidigt und bedroht wurde. Den unbekannten Mann beschreiben Zeugen als: ca. 190 cm groß, kräftige Statur, Schnauzbart mit Drei-Tage-Bart, dunkle Haare und schwarze Wollmütze sowie eine Camouflage-Hose in grün. Wer Hinweise zur Identität des Täters geben kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter 05321-339-0 melden.

