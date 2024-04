Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.04.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Langelsheim. Am Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Goslar mit seinem Pkw BMW (SUV) die Kreisstraße 35 aus Richtung Wolfshagen kommend in Richtung Langelsheim. Das Fahrzeug war mit drei weiteren Insassen, zwei jungen Männern (18 und 19 Jahre alt) sowie einer Jugendlichen (17 Jahre alt), besetzt. Auf der Wolfshagener Straße kam das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn zunächst in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, überquerte erneut die Fahrbahn und kam in der linksseitigen Böschung zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von über 40.000 Euro.

Verkehrsunfall

Liebenburg. Am frühen Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, befährt ein 31-jähriger Mann aus Vienenburg mit seinem 33-jähriger Beifahrer aus Liebenburg, die Landstraße 510 von Döhren in Richtung Weddingen. Hierbei kommt der Pkw VW aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn in den dortigen Graben ab. Beide Männer werden leicht verletzt in das Krankenhaus Goslar verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell