POL-GS: Abschlussmeldung der PI Goslar zum Verkehrsunfall auf der B 241

Goslar (ots) - Einbruch in Vereinsheim Goslar. Am Ostermontag, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims im Goslarer Stadtteil Jürgenohl. Durch das entwendete Diebesgut und den entstandenen Sachschaden an Fenstern und Türen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich ...

