POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an geparktem Pkw Am Ostersonntag, gegen 21:20 Uhr wurde ein in der Wachtelpforte, in 38640 Goslar, im Bereich der dortigen Sporthalle am Stadtpark geparkter Pkw mit HI-Zulassung durch Tritte gegen die Windschutzscheibe durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Personen, welche Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen ...

mehr